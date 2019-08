Reggina, il dg Gianni fa il punto su calciomercato e querelle Tribuna Est

3 Agosto 2019 20:02

Il dg della Reggina Gianni ha parlato di calciomercato ma non solo, la questione seggiolini continua a far molto discutere

La Reggina si appresta a scendere in campo per la prima gara ufficiale della stagione, quella di martedì valida per il primo turno di Coppa Italia contro il Vicenza. Mentre la squadra di mister Toscano si sta preparando a dovere per l’impegno, vi sono altre questioni calde che stanno attirando l’attenzione dei tifosi amaranto. Il dg Gianni infatti, parlando a Radio Antenna Febea, ha fatto il punto su calciomercato e querelle seggiolini: “Si può essere soddisfatti per l’interpretazione delle gare e si vede già che la squadra ha assunto le idee del mister. Chiaro che c’è ancora da lavorare, inseriremo qualcuno, ma la squadra si applica e gioca con molto impegno, questo deve essere lo spirito giusto. Ci stiamo preparando per la gara di Coppa Italia con il Vicenza.

Riguardo il mercato al momento siamo concentrati sulle uscite, ma certamente arriveranno altri elementi. Per la Tribuna Est si è avuto un confronto con il Comune e dal 23 agosto inizierà la posa dei seggiolini. Vedremo quanti ce ne saranno per la prima partita in casa, siamo pronti eventualmente per il piano B”.

Valuta questo articolo