Reggina, il calciomercato potrebbe riservare ancora qualche sorpresa in entrata ed in uscita

29 Agosto 2019 09:44

Reggina, calciomercato che volge al termine, in casa amaranto però potrebbero esserci delle novità nel rush finale della sessione estiva

La Reggina ha messo a segno il colpaccio per l’attacco, oggi presenterà infatti a stampa e tifosi il centravanti argentino German Denis, ma la sessione di mercato estiva potrebbe riservare ancora qualche sorpresa in casa amaranto. Nonostante dopo l’arrivo del Tanque la rosa possa sembrare completa, il ds Massimo Taibi sta lavorando ad un nuovo innesto in difesa. Secondo le ultime indiscrezioni rivelate da Alfredo Pedullà infatti, sarebbe tornato di moda il nome di Blondett come alternativa ad un altro centrale di spessore, il bulgaro Atanasov.

Il calciatore della Viterbese, con il contratto in scadenza nel 2020, sarebbe la prima opzione per la difesa di Mimmo Toscano, trattativa vivissima in queste ore. In uscita invece, oltre ai soliti noti Zibert e Strambelli, attenzione alle possibili sorprese dell’ultimo minuto, che potrebbero coinvolgere calciatori molto amati dal pubblico amaranto per quanto dato nelle ultime stagioni alla causa Reggina. Nello specifico è tornato a circolare il nome di Salandria relativamente ad una possibile cessione, nelle prossime ore di certo se ne saprà di più, il calciomercato è agli sgoccioli.

