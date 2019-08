Raro intervento salvavita su un bimbo di 7 anni nel Centro di Cardiochirurgia Pediatrica dell’Ospedale di Taormina

1 Agosto 2019 18:14

Installato presso l’Ospedale di Taormina un defibrillatore ad un piccolo paziente di 7 anni affetto dalla “Sindrome di Jervell-Lange-Nielsen”

Per la prima volta in Sicilia impiantato un defibrillatore ad un piccolo paziente di 7 anni; il piccolo paziente è affetto dalla “Sindrome di Jervell-Lange-Nielsen”, una rarissima forma di “sindrome del QT lungo” associata a sordità congenita ed elevatissimo rischio di morte improvvisa a causa di aritmie ventricolari maligne.

E’ questa la patologia che i medici del CCPM hanno diagnosticato al piccolo Nicola in cura a Taormina da oltre 5 anni; i medici alcuni anni addietro avevano impiantato al piccolo un dispositivo di monitoraggio remoto, un vero e proprio microchip sottocutaneo per monitorare a distanza eventuali aritmie maligne. Il riscontro di una grave aritmia insorta durante un banale trauma e seguita da una sincope prolungata ha indotto i medici che seguono il piccolo ad impiantare un defibrillatore epicardico.

“Il sistema – dice il Primario Sasha Agati – consiste in un elettrodo impiantato in minitoracotomia che avvolge la superficie del cuore e che è in grado di interrompere eventuali aritmie maligne erogando uno shock elettrico, evitando così al piccolo paziente gravissimi rischi anche mortali.”

