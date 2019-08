Ex province in Sicilia, Musumeci proroga i commissari sino al 31 maggio 2020

2 Agosto 2019 19:16

Il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, ha prorogato il mandato per i commissari delle ex province siciliane sino al 31 maggio 2020. Restano in sella Girolamo Di Pisa (Agrigento), Rosalba Panvini (Caltanissetta), Ferdinando Guarino (Enna), Salvatore Piazza (Ragusa), Carmela Floreno (Siracusa) e Raimondo Cerami (Trapani) e Salvatore Currao (Consiglio metropolitano di Palermo), Francesca Paola Gargano (Consiglio metropolitano di Catania) e Filippo Ribaudo (Consiglio metropolitano Messina).

