“Mi vuoi sposare?”: la romantica proposta di matrimonio nella Valle dei Templi

11 Agosto 2019 18:31

Daniele Rosapinta ha affidato ad un amico il compito di immortalare con foto e video il romantico momento nella Valle dei Templi. Il giovane ha quindi regalato l’anello alla sua futura sposa, davanti a una marea di spettatori

Lui si inginocchia (lei ride ma poi si rende subito conto che si fa sul serio) e le fa la proposta di matrimonio in uno dei luoghi più suggestivi al mondo, davanti a quasi mille spettatori. È successo nella Valle dei Templi in Sicilia: così all’alba Daniele ha chiesto la mano della sua Valentina. Daniele Rosapinta, si occupa dei social del Parco, ha affidato ad un amico il compito di realizzare le foto e i video, per immortale il romantico momento. Il giovane ha quindi regalato l’anello alla sua futura sposa attorniato da una marea di spettatori.

