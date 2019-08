Previsioni Meteo: in arrivo una nuova ondata di caldo, temperature fino a +42/+43°C

5 Agosto 2019 15:10

Previsioni Meteo: pre-allerta per l’arrivo di una nuova ondata di caldo nei giorni precedenti Ferragosto

Previsioni Meteo Ferragosto- E’ in arrivo una nuova ondata di caldo in Italia nei giorni precedenti al 15 agosto. Secondo il meteorologo di MeteoWeb, Antonio Ianella: “i dubbi iniziano essere sempre meno circa una possente ondata di caldo di matrice nordafricana verso l’Italia nei giorni precedenti il Ferragosto, sebbene per una buona affidabilità della previsione, bisogna attendere almeno altri 3/4 giorni”. “Tutti gli elementi analizzati – prosegue il meteorologo- sono chiaramente indicativi circa la realizzazione dell’ondata di calore, forse la più intensa di tutta la stagione. Secondo i dati attuali, è possibile stimare valori frequenti sui +35 /+37°C sulle pianure del Nord, +36 /+38°C su quelle centrali, ma non è escluso qui anche qualche punta oltre, valori sui +38/+41°C al Sud e sulle isole maggiori. Attenzione a possibili punte estreme verso i 42°C o anche 43°C, soprattutto sulle pianure pugliesi, localmente e sulla Lucania centro-orientale”, conclude. Clicca qui per maggiori dettagli sulle previsioni meteo dall’11 al 14 agosto.

