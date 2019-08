Previsioni Meteo 12-13 Agosto: giornate infuocate in Calabria e Sicilia con punte di +42°C

9 Agosto 2019 17:56

Previsioni Meteo: il 12 e 13 Agosto caldo intenso ovunque con giornate infuocate in Calabria e Sicilia con punte di +42°C

Previsioni Meteo- Fa caldo in Italia ed in particolar modo al Sud in questo periodo a ridosso di Ferragosto. Il meteorologo di MeteoWeb, Antonio Iannella, afferma: “l’inizio settimana prossimo sarà incandescente. I modelli continuano a propinare, oramai con dati piuttosto verosimili, l’arrivo di termiche importanti alle quote medio-basse atmosferiche. La fase clou del caldo dovrebbe cominciare proprio da domenica 11, per poi raggiungere l’apice tra lunedì 12 e martedì 13 agosto. Queste ultime due le giornate più roventi”. Dalla mappa a corredo dell’articolo si possono notare le temperature in Italia ed in particolar modo su Calabria e Sicilia con punte che potranno raggiungere i +42°C. Clicca qui per tutti i dettagli delle Previsioni Meteo del prossimo 12 e 13 agosto.

