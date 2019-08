Presentazione Reggina: ospiti e sorprese in vista della serata di domani in Piazza Duomo

8 Agosto 2019 09:11

Il Dj Set amaranto a cura di Albert Marzinotto. In occasione della presentazione della squadra, in programma 9 agosto 2019 alle ore 20:30, il Dj veneto sarà ospite della kermesse in piazza Duomo. Il talento di Marzinotto sboccia all’età di 13 anni. Tra le sue produzioni ricordiamo quelle con Pirupa (Desolat, Rebirth, Snatch) e Tapesh (Noir Musica, Suara, Variante).

Nel maggio 2015, dopo essere diventato un Sony Music Artist, incide il primo singolo, “Safe and Sound“. E vince il format TOP DJ di Sky Uno. Negli ultimi anni ha fatto ballare migliaia di persone tra Jesolo, Gallipoli e Formentera (per citarne alcune). E’ stato inoltre protagonista dell’apertura dei concerti di Jovanotti a San Siro e all’Olimpico. Il suo nome spicca tra quelli di Albertino, Bob Sinclair e Benny Benassi nel progetto del nuovo marchio d’eventi “Black Heroes“.

Presentazione Reggina: anche Pasquale Caprì tra gli ospiti

Le sue imitazioni sono oramai un cult made in Reggio Calabria. Pasquale Caprì sarà ospite venerdì 9 agosto alle ore 20:30, in occasione della presentazione della Reggina 2019/20. Laureato in Giurisprudenza, comincia la carriera da showman quasi per scherzo. “Imitavo gli amici, i vicini di casa, i compagni di classe, nascevano così per caso…” dichiara in un’intervista.

Dal celebre personaggio “Sandrino”, che incarna il reggino medio, a Sandro Ciotti, Ligabue e Tiziano Ferro: le sue qualità sono apprezzate in tutta Italia. Nelle scorse settimane sono state ultimate le riprese del primo prodotto cinematografico, “Sandrino – Il film“, che nell’autunno di quest’anno sarà proiettato sul grande schermo. La Reggina premia i suoi tifosi. In occasione della presentazione della squadra di venerdì 9 agosto alle ore 20:30 presso Piazza Duomo sarà sorteggiata, tra le cards abbonamenti sottoscritte, la tessera che avrà diritto ad un buono di 200€ da spendere su prodotti ufficiali della Reggina o, in alternativa, la possibilità di regalare due abbonamenti relativi alla stagione 2019/20 per qualsiasi settore dello Stadio Oreste Granillo.