Sicilia, precipita dal terrazzo mentre lavora: morto muratore 46enne

19 Agosto 2019 19:42

Tragica morte in Sicilia. L’uomo, che lascia una moglie e due figlioletti, stava effettuando dei lavori sul terrazzo di un’abitazione di fronte casa sua. Ha fatto un volo di sei metri

Ha perso l’equilibrio e ha fatto un volo di 6 metri dal terrazzo. È successo in via Marconi a Randazzo (Ct), in Sicilia. Vittima del tragico incidente è un muratore di 46 anni, Paolo Maio. L’uomo, che lascia una moglie e due figlioletti, stava effettuando dei lavori sul terrazzo di un’abitazione di fronte casa sua e prima di finire sull’asfalto ha urtato contro le ringhiere dei balconi. Inutili i soccorsi, giunti sul posto anche con un elisoccorso: il personale medico del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso del 46enne. In via Marconi sono giunti anche gli agenti della Municipale, l’Ispettorato del Lavoro e i Carabinieri per verificare in quali condizioni l’uomo stava lavorando.

