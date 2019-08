Precipita da terrazzo, muore 30enne a Roma

4 Agosto 2019 19:38

Il giovane è stato trovato morto nel giardino della sua abitazione a Roma

Un giovane di 30 anni e’ stato trovato morto in tarda mattinata nel giardino della sua abitazione in zona Infernetto, nel quadrante sud di Roma. Da primi accertamenti della polizia, sembra sia precipitato dal terrazzo della mansarda al piano rialzato dove si trovava anche un suo amico che avrebbe riferito di non essersi accorto di nulla perche’ dormiva. Sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato di Ostia. Sembra che la scorsa notte avessero organizzato una festa. Al momento la polizia non esclude nessuna pista, compresa quella dell’incidente dopo una serata trascorsa con gli amici. Gli investigatori stanno raccogliendo diverse testimonianze. Sul corpo del 30enne non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza.

