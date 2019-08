Incontro tra Poste Italiane e il comune di Diamante

9 Agosto 2019 16:32

Diamante: si è tenuto ieri presso la casa municipale di via Pietro Mancini, un incontro tra Poste Italiane e il Comune, nelle persone del vice sindaco Giuseppe Pascale e della consigliera Ornella Perrone

Si è tenuto ieri presso la casa municipale di via Pietro Mancini a Diamante (CS), un incontro tra Poste Italiane e il Comune, nelle persone del vice sindaco Giuseppe Pascale e della consigliera Ornella Perrone. La finalità dell’incontro è stata quella di fare il punto sui servizi offerti dall’Azienda sul territorio. Nello specifico sono state ribadite le caratteristiche del nuovo modello di recapito Joint Delivery, partito nella zona a maggio scorso, che prevede il recapito quotidiano attraverso due reti distinte ma integrate tra loro, la rete denominata di base, che ogni giorno provvede alla consegna della corrispondenza sulla propria area di competenza per tutti i prodotti postali, e la Linea Business, che opera anch’essa quotidianamente e soprattutto orientata alla consegna dei pacchi e dei prodotti e-commerce, anche in fasce orarie pomeridiane (fino alle ore 19.45) ed il sabato. È stato inoltre condiviso di pianificare alcuni interventi utili al continuo miglioramento del servizio: verrà avviato un monitoraggio puntuale sulla consegna della posta e sarà predisposto un volantino informativo verso i cittadini, per invitarli a collaborare con azioni mirate utili a facilitare il lavoro dei portalettere, rendendo maggiormente identificabili i loro indirizzi. Poste Italiane, venendo incontro alle richieste dell’Amministrazione Comunale, si è resa inoltre disponibile a rafforzare l’operatività dell’Ufficio Postale di viale Glauco, in particolare nella settimana di Ferragosto.

Valuta questo articolo