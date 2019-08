Porto di Riposto, Sp 81 e incompiute: Musumeci e Falcone in visita nella zona jonico-etnea

27 Agosto 2019 11:45

Musumeci e Falcone domani in visita nella zona jonico-etnea: per il Porto di Riposto recentemente il Governo regionale ha stanziato 600 mila euro

Il presidente della Regione Nello Musumeci e l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone domani, mercoledì 28 agosto, saranno in visita nella zona jonico-etnea.

Alle ore 10 prima tappa al porto di Riposto, per il quale il Governo Musumeci ha di recente stanziato 600mila euro che vanno a sommarsi alle risorse già messe in campo per il risanamento del Primo bacino dell’infrastruttura. In seguito, Musumeci e Falcone si recheranno a Castiglione di Sicilia per un sopralluogo sulla Sp 81, importante via di collegamento della Valle dell’Alcantara su cui la Regione intende investire.

Infine, alle ore 12.30, il governatore e l’assessore alle Infrastrutture saranno a Giarre, in via Trieste: qui la Regione, dopo decenni di attesa, ha dato lo storico via libera al completamento di circa 60 alloggi popolari.

