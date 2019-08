Ponte sullo Stretto, Meloni: “Toninelli blocca le infrastrutture”

2 Agosto 2019 21:34

Meloni: “noi vogliamo l’alta velocità in tutta Italia, fino a Palermo, attraverso il ponte sullo Stretto di Messina”

Giorgia Meloni, parlando a Palazzo Marino, ha affermato: “noi vogliamo l’alta velocità in tutta Italia, fino a Palermo, attraverso il ponte sullo Stretto di Messina”. La leader di Fratelli d’Italia definisce il ministro Toninelli “l’unico ministro delle Infrastrutture che le blocca invece di farle”. Poi torna ad attaccare il reddito di cittadinanza, definito “un’elemosina fatta dal Movimento 5 Stelle al Sud“, al quale contrappone un’unica ricetta valida a suo avviso sia per il Nord che per il Sud, ovvero: “Shock fiscale e infrastrutture”, che, precisa, “sta funzionando oltreoceano”.

