29 Agosto 2019 16:26

Era in auto con la moglie sulla SS1 Aurelia quando ha fermato la vettura sulla corsi di marcia in preda ad un infarto. A salvare la vita dell’uomo e quella degli altri automobilisti di passaggio a rischio incidente sono stati gli agenti della Polizia Stradale di Tarquinia. Mentre i medici del 118 stabilizzavano l’automobilista per poi portarlo all’ospedale di Tarquinia, i poliziotti indirizzavano il traffico verso la corsia di sorpasso scongiurando così incidenti.

