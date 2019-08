Policlinico di Messina: al via i lavori per l’efficientamento energetico del plesso ospedaliero, interventi per 9 milioni di euro

19 Agosto 2019 13:49

Si tratta di interventi per un valore complessivo di oltre 9 milioni di euro, che consentiranno di ammodernare gli impianti del Policlinico di Messina e di risolvere annosi problemi, come quello del potenziamento dei sistemi di riscaldamento e aria condizionata nei vari locali della struttura

Lunedì 26 agosto, alle ore 10,30 presso gli Uffici della Direzione amministrativa dell’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina (Padiglione L, 3° piano), si terrà una conferenza stampa in occasione della consegna dei lavori di efficientamento energetico del complesso ospedaliero.

Si tratta di interventi per un valore complessivo di oltre 9 milioni di euro, che consentiranno tra l’altro di ammodernare gli impianti del Policlinico e di risolvere annosi problemi, come quello del potenziamento dei sistemi di riscaldamento e aria condizionata nei vari locali della struttura. Inoltre, permetteranno un notevole risparmio anche in termini economici e allineeranno la struttura a quelli che sono i più attuali standard di ecosostenibilità in questo settore. Tutto ciò grazie anche a importanti risorse stanziate dalla Regione Siciliana.

Con la consegna dei lavori inizierà a concretizzarsi un progetto – denominato Jessica – che risale a diversi anni fa, dopo lo sblocco del contenzioso giudiziario legato all’aggiudicazione dell’appalto.

