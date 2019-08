Reggio Calabria, a Polsi in processione la Madonna della Montagna fatta in pasta di pizza dal maestro pizzaiolo Giorgio Riggio [FOTO]

25 Agosto 2019 12:12

Reggio Calabria, il 29 agosto a Polsi la processione della Madonna della Montagna in pasta di pizza realizzata dal maestro pizzaiolo Giorgio Riggio

Iniziativa del maestro pizzaiolo Giorgio Riggio alla Madonna di Polsi . Il 29 agosto si rinnoverà per il 20° anno l’appuntamento che coniuga arte e fede. L’arte racconta la fede attraverso gli elementi piu semplici come acqua e farina si rende omaggio alla Madonna di Polsi. Anche quest’anno sarà portata in processione la statua della Madonna realizzata in pasta di pizza dal maestro Giorgio Riggio rientrato per l’occasione da Londra dove attualmente lavora presso un famoso brand Italiano.”Crazy Pizza”. Un appuntamento diventato ormai da due decenni una tradizione. Dal suggestivo e affascinante arenile Jonico fino alla sacra Altura,da Bocale (RC) a Polsi. Sostenuti dall’nebriante profumo della salsedine fino alla frizzante atmosfera Aspromontana .Polsi la fede popolare ha ritrovato il suo apogeo in una tradizione che si ripete da 20 anni. Completata dal di arte gastronomica offerta al sacro rito. Iniziativa che coniuga in un gemellaggio di fede e devozione il mare e i monti, uniti da un percorso di fede che si suggella ai piedi dell’altare della Madonna della montagna. Una devozione che viene raccontata attraverso la rappresentazione della sacra effige e dei ricchi addobbi realizzati rigorosamente con la pasta di pizza. Un appuntamento che ogni anno viene vissuto come un momento di profonda devozione. Quella ha spinto da 20 anni addietro,Giorgio Riggio a portare simbolici omaggi alla Madonna realizzati con la pasta di pizza. Ogni anno questo rituale si arricchisce di nuovi messaggi.di nuove presenze di nuovi significati.

