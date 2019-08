Sicilia, picchia e minaccia di uccidere il nonno che gli nega i soldi: 18enne arrestato 

30 Agosto 2019 18:32

Sicilia, il ragazzo picchia e minaccia di uccidere il nonno: bloccato e arrestato dai Carabinieri

Un 18enne di Vizzini, in provincia di Catania, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, porto abusivo di arma bianca ed estorsione nei confronti del nonno materno di 71 anni. Il ragazzo, che già in passato aveva vessato il nonno, ieri ha aggredito e picchiato brutalmente l’anziano che gli aveva negato i soldi. Al rifiuto del nonno, il nipote è andato in escandescenze, si era allontano da casa minacciando di tornare armato. Fortunatamente il 71enne è riuscito ad allertare in tempo i carabinieri. I militari sono riusciti a rintracciare il giovane nei pressi dell’abitazione del nonno. Il giovane è stato trovato in possesso del cellulare dell’anziano e di un grosso coltello da macellaio. Bloccato dai carabinieri, il ragazzo ha continuato a proferire parole di minaccia: “oggi lo ammazzo, lo scanno, ve ne potete andare perche’ lo scanno!“- avrebbe detto. La madre e anche l’altra nonna si sono rifiutate di accogliere in casa il 18enne che deve scontare i domiciliari. Il ragazzo è stato quindi condotto nel carcere di Caltagirone.

