La Vara fa il suo ingresso trionfale a Piazza Duomo, le toccanti parole dell’arcivescovo: “Messina è una città che accoglie” [FOTO e VIDEO]

I rintocchi della campane hanno accolto la Vara in piazza Duomo. Toccante il messaggio dell’arcivescovo di Messina

Momenti di grande emozione questa sera a Messina per la Vara. La machina votiva tra gli applausi ha concluso la “girata” in via Primo Settembre, per fare il suo ingresso trionfale a Piazza Duomo, dove ad attendere i fedeli c’era l’arcivescovo Accolla per il suo discorso conclusivo. Toccante e denso di significati il messaggio dell’arcivescovo rivolto ai fedeli e ai messinesi che hanno “voluto rendere presente la Vergine Maria per le strade della città”.

“La nostra città- ha detto l’Arcivescovo- è una città che accoglie, tutti passano da Messina. Messina è la porta della Sicilia e mi auguro che possa essere sempre accogliente, non solo verso i turisti ma anche verso tutti gli uomini di buona volontà”.

Nella gallery a corredo tutte le immagini della Vara 2019. I festeggiamenti in onore dell’Assunta proseguiranno in serata con l’accensione dell’impianto di illuminazione di San Ranieri e lo spettacolo pirotecnico in riva allo Stretto.

