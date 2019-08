Messina, Piano Generale del Traffico Urbano: riunione tecnica del Vicesindaco Mondello

7 Agosto 2019 15:00

Il vicesindaco di Messina e assessore alla Mobilità Urbana Salvatore Mondello ha incontrato ieri gli ingegneri Guido Francesco Marino responsabile della società d’ingegneria TPS PRO, che si sta occupando dell’elaborazione del PGTU, e Bruno Bringheli del dipartimento comunale Viabilità e Mobilità Urbana per approfondimenti tecnici relativi al Piano. La disamina ha riguardato sostanzialmente i punti critici del PGTU, quali le isole pedonali, le Zone a Traffico Limitato e tutti i miglioramenti tecnologici necessari al corretto utilizzo delle sedi viarie messinesi. “Sono molto soddisfatto del lavoro – ha sottolineato il Vicesindaco – che la società d’ingegneria sta portando avanti e l’Amministrazione si è posta come orizzonte temporale la fine del mese di agosto o la prima settimana di settembre per avere altri elaborati grafici prima di definire in maniera compiuta il PGTU, portarlo in Giunta per essere condiviso e trasformarlo da atto tecnico in politico per poi presentarlo alla Commissione consiliare competente, sino all’approvazione definitiva. Ovviamente nel frangente sarà previsto un passaggio di partecipazione con i cittadini e, sulla scorta del primo forum già effettuato nei mesi scorsi, ne sarà programmato un altro insieme a tutti gli attori principali della città, fermo restando che tutte le osservazioni pervenute alla TPS PRO sono state prese in considerazione e controdedotte”.

