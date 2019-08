Sicilia, pazzo per il pesto di pistacchi: ne ruba 63 barattoli in un supermercato, arrestato

17 Agosto 2019 14:44

Beccato ladro in Sicilia: ad allertare i Carabinieri è stato l’addetto alla vigilanza del centro commerciale, i militari hanno trovato 63 barattoli di pesto di pistacchi nella borsa a tracolla del giovane

Lo hanno beccato con 63 barattoli di pesto al pistacchio. Li aveva rubati in un supermercato di Palermo e per lui sono scattate le manette. L’autore del singolare furto è T.A., 25enne di origini bulgare ma residente nel capoluogo siciliano. Ad allertare i Carabinieri è stato l’addetto alla vigilanza del centro commerciale: i militari intervenuti sul posto hanno bloccato il giovane che aveva nascosto i 63 barattoli nella borsa a tracolla. La refurtiva, per un valore di 265 euro, è stata restituita ai titolari del supermercato e il giovane ladro è stato rimesso in libertà in attesa del processo.

Valuta questo articolo