Messina, i consiglieri del terzo quartiere: “Troppi pericoli in strada, De Luca collabori con la Circoscrizione”

27 Agosto 2019 18:12

“Basta pericoli nelle strade di Messina”: l’appello dei consiglieri della terza circoscrizione

I consiglieri della terza circoscrizione Barresi, Carbone, Fria, Geraci, Sciutteri, Signorino e Veneziano, durante l’ultima seduta della IV commissione consiliare, esaminando le numerose delibere proposte nel 2018, accendono i riflettori su alcune criticità, “evidenziando come fino adesso la maggior parte di esse, siano state ignorate dall’amministrazione e dai relativi dipartimenti comunali”.

“In particolare– proseguono i consiglieri-quelle riguardanti la sicurezza stradale e la viabilità in genere, come ad esempio:

• L’ Installazione di moderatori di velocità nelle tante vie a scorrimento veloce già protagoniste di numerosi incidenti.

• L’assenza di segnaletica orizzontale e verticale in molte zone della terza circoscrizione.

• La mancata potatura di alberi a rischio schianto o che ostruiscono la visibilità di semafori e della pubblica illuminazione.

• Le mancate scerbature che creano disagi al passaggio dei pedoni e dei veicoli.

Viste le numerose segnalazioni e lamentele dei cittadini che riceviamo giornalmente sulla sicurezza stradale-concludono i consiglieri-chiediamo con urgente sollecitudine che l’attuale amministrazione ponga in essere una maggiore collaborazione con il consiglio della terza circoscrizione e relative richieste, e si adoperi con interventi concreti al fine di tutelare i cittadini, proteggendo la loro incolumità visto l’imminente inizio del nuovo anno scolastico”.

