Paura in Calabria: soccorse due persone su una barca a motore in procinto di affondare

13 Agosto 2019 17:19

Calabria: l’unità in avaria era in navigazione nel golfo di S. Eufemia a 15 miglia della costa

Nel pomeriggio di ieri 12 agosto 2019, la motovedetta CP 808 ha tratto in salvo due persone che si trovavano a bordo di un’imbarcazione da diporto, in navigazione nel golfo di S.Eufemia, a 15 miglia nautiche dalla costa. L’unità soccorsa aveva già imbarcato, all’atto dell’intervento, un consistente quantitativo di acqua e rischiava di affondare. La motovedetta della Guardia Costiera, dopo aver raggiunto l’imbarcazione in difficoltà, si è affiancata alla stessa ed il personale di bordo, avendo verificato il buono stato di salute delle persone presenti, si è prodigato con immediatezza, tramite gli strumenti in dotazione, a svuotare i locali invasi dall’acqua, provvedendo poi a mettere in atto gli interventi necessari a scongiurare l’ulteriore ingresso di acqua. Individuata la causa dell’avaria, i militari intervenuti sono riusciti a ripristinare parzialmente l’efficienza dell’unità, scortandola fino al porto di Vibo Valentia Marina. L’intervento è stato coordinato dalla sala operativa della Capitaneria di porto di Vibo, attiva 24 ore su 24.

