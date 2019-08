Messina, passeggiata dei Giganti: dietrofront dell’Amministrazione comunale

7 Agosto 2019 14:05

Passeggiata dei Giganti, l’Amministrazione ci ripensa: tavolo tecnico con la Questura di Messina per le misure di sicurezza

“L’Amministrazione comunale conferma, anzi ribadisce, la propria volontà di mantenere, valorizzare e preservare le tradizioni popolari, nell’ambito delle quali si inserisce la Passeggiata dei Giganti con una valenza storica di particolare importanza”– è quanto si legge in una nota di Palazzo Zanca- “Per tale ragione stamattina- prosegue la nota- anche a seguito di una interlocuzione informale tra l’assessore con delega alla Polizia Municipale Dafne Musolino e la Questura di Messina, si stanno verificando nuovamente le condizioni di sicurezza per l’organizzazione del tradizionale evento e domani, giovedì 8, alle ore 12, in Questura si svolgerà in via straordinaria, su richiesta del Comune, un tavolo tecnico con il questore vicario Nicola Spampinato, finalizzato a riconsiderare e valutare la fattibilità della Passeggiata nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. Si conferma che il tragitto si presenta particolarmente difficile proprio perché svolto su un’arteria stradale che costituisce rampa di accesso e uscita da uno svincolo autostradale, ma per la volontà di mantenere viva la tradizione popolare si farà più di quanto già fatto per consentirne lo svolgimento in totale sicurezza con il consueto accompagnamento dei gruppi folkloristici e dei cittadini”.

Valuta questo articolo