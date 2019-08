Parco dei Nebrodi: l’area protetta più grande in Sicilia festeggia l’anniversario, 26 anni di tutela dell’ambiente

5 Agosto 2019 12:29

Anche gli Assessori Cordaro e Grasso per festeggiare l’anniversario dell’area protetta del Parco dei Nebrodi

Una cerimonia sobria ma ricca di contenuti: questo l’obiettivo del Commissario del Parco dei Nebrodi Ferlito che, con la cerimonia dello scorso 3 agosto, ha tracciato un bilancio dei 26 anni di attività del Parco sul territorio e delle attività del proprio mandato, iniziato circa 18 mesi fa.

Dalla celebrazione eucaristica, durante la quale è stata rivolta una preghiera per gli Amministratori e per la Popolazione dei Nebrodi affinché, ciascuno -nelle rispettive competenze – “promuovano, amministrino e valorizzino il ricco patrimonio naturalistico che Dio ha donato a questo comprensorio sino al passaggio avvenuto presso Palazzo Cangemi, la cerimonia ha fornito importanti elementi di riflessione”.

Alla giornata hanno partecipato gli Assessori regionale Bernardette Grasso e Salvatore Cordaro, una rappresentanza di Sindaci dei Comuni del Parco e rappresentanti delle istituzioni.

L’Assessore Cordaro, nel corso del proprio intervento, ha ringraziato il Commissario Luca Ferlito per l’attività svolta come Commissario del Parco, per l’impegno e la competenza, annunciando l’imminente nomina dei Presidenti dei Parchi regionali. Al centro del tuo impegno – sottolinea l’Assessore Cordaro rivolgendosi al Commissario Ferlito – esiste sempre l’emblema della Regione Siciliana che continuerai a tutelare.

L’Assessore Grasso, ha ribadito l’importanza del ruolo del Parco nella valorizzazione del patrimonio e dell’identità locale con una efficace azione di promozione integrata: proprio la scelta della location rappresenta un omaggio al patrimonio naturalistico della Tassita, come peraltro ricordato dal Sindaco di Caronia Antonino D’Onofrio.

“Una giornata che –come sottolineato dal Commissario del Parco – deve renderci orgogliosi di essere cittadini di questo territorio che conoscevo già e ho imparato ad apprezzare ancora di più, grazie anche al giornaliero impegno del personale dell’Ente che lascio motivato e con il desiderio di ampliare la platea di fruitori. Luca Ferlito si appresta quindi a cedere il comando al prossimo Presidente, concludendo la gestione commissariale iniziata nel febbraio del 2018 e che ha visto una azione di rilancio e di impegno anche a livello internazionale”.

Un omaggio alla giornata, e ovviamente anche alla bellezza dei luoghi, da parte del Poeta Giovanni Torres La Torre che, dopo la lettura di una poesia dedicata ai Nebrodi, ha lanciato l’idea di istituire un parco letterario, per raccogliere –anche dal punto di vista artistico – tutte le opere che coinvolgono il territorio del Parco.

