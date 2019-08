29 Agosto 2019 17:50

Salvini annuncia l’apertura di un’altra indagine a suo carico per il caso Open Arms: “Difendere i confini e la sicurezza dell’Italia per me è stato, è e sarà sempre un orgoglio”

“Porti chiusi a scafisti e Ong, in arrivo un’altra indagine contro di me per sequestro di persona per il caso Open Arms. Nessun problema, nessun dubbio, nessuna paura. Difendere i confini e la sicurezza dell’Italia per me è stato, è e sarà sempre un orgoglio!” Lo ha annunciato sui suoi canali social Matteo Salvini.

