Open Arms, Conte scrive a Salvini: “Sbarcare subito i minori”. Il Viminale cede al pressing: in 29 pronti a scendere dalla nave

17 Agosto 2019 15:40

La polizia sta raggiungendo il molo Favaloro del porto di Lampedusa per l’avvio delle operazioni: ok allo barco dei 29 minori non accompagnati

Con una nuova lettera a Matteo Salvini il premier Conte ribadisce la necessità di autorizzare lo sbarco immediato dei minori a bordo della nave Open Arms. Conte conferma che dalla Commissione Europea ha ribadito la disponibilità di Francia, Germania, Lussemburgo, Portogallo, Romania e Spagna a condividere gli onori dell’ospitalità per tutte le persone di cui ci sta occupando, indipendentemente dall’età dei soggetti in questione. E il viminale cede al pressing, acconsentendo allo sbarco dei 29 minori a bordo della Open Arms.

Salvini: “Mio malgrado acconsentirò”

“Prendo atto che disponi che vengano sbarcati i (presunti) minori attualmente a bordo della Open Arms –ha replicato il vicepremier – darò pertanto, mio malgrado, per quanto di mia competenza e come ennesimo esempio di leale collaborazione, disposizioni affinché non vengano frapposti ostacoli all’esecuzione di tale Tua esclusiva determinazione, non senza ribadirti che continuerò a perseguire in tutte le competenti sedi giurisdizionali l’affermazione delle ragioni di diritto che ho avuto modo di esporti”. Arriva dunque dunque l’ok allo barco dei 29 minori non accompagnati a bordo della nave.

Al via le operazioni di sbarco: la Procura di Agrigento dispone un’ispezione medica a bordo

La polizia sta raggiungendo il molo Favaloro del porto di Lampedusa per l’avvio delle operazioni, ma Open Arms non ha ancora ricevuto alcuna comunicazione ufficiale al riguardo. Intanto la Procura di Agrigento, che ieri ha aperto un’inchiesta contro ignoti per sequestro di persona, dopo i dubbi sollevati sui referti medici e le dichiarazioni del responsabile del poliambulatorio di Lampedusa Francesco Cascio, ha disposto un’ispezione medica a bordo della nave.

Valuta questo articolo