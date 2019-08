Bartolo (PD), medico a Lampedusa per 30 anni: “L’Open Arms andava fatta sbarcare subito. In Italia nessuna emergenza migranti, non c’è nessuna invasione”

20 Agosto 2019 11:59

Bartolo su Open Arms e questione migranti: “La Lega da un lato chiede aiuto all’Europa e dall’altro, quando l’Europa tende la mano, non si presenta agli incontri ”

Pietro Bartolo, medico per tantissimi anni a Lampedusa, oggi europarlamentare del Partito Democratico, è intervenuto ai microfoni di Matteo Torrioli su Radio Cusano Campus, per parlare della delicata questione dei migranti.

Questione Open Arms. “La soluzione sembra sia quella di portarli in Spagna con le motovedette, o con la stessa Open Arms, e mi sembra assurda perché fare questa traversata ancora, due, tre giorni di navigazione: quella migliore era farli scendere a Lampedusa. E poi, da lì, eventualmente, portarli in Spagna. Li abbiamo sempre fatti scendere in Italia, e poi li avremmo collocati in Europa. Non mi sembra una soluzione ideale, dopo tutti questi giorni di sofferenza, per l’equipaggio e per le stesse persone. Poi il fatto delle malattie. Da medico dico una delle più pericolose malattie è il disagio psicologico, non solo una frattura, una broncopolmonite, un’infezione; l’autolesionismo, pensare al suicidio, cosa che è capitata. Queste persone dovevano farle scendere subito”.

Ferite dell’anima. “Per quasi 30 anni, 29 anni. Ho assistito tutti quegli sbarchi, assistendo allo sbarco di 350000, ho visitato tutte quelle persone. Quello che ho riscontrato, a parte il disagio del viaggio, e la disidratazione, l’ipotermia piuttosto che altre, quelle che io ho chiamato le ferite dell’anima. Grandi sofferenze. Immaginate il deserto, hanno vissuto delle sofferenze immani, violenze, torture. Poi il mare, e vivere così. Ma cosa aspettiamo, che muoiano tutti? Non pesano solo i 20 giorni in mare. Il naufragio, vedere morire i parenti in mare, le sofferenze che hanno vissuto in Libia, gente che è scappata. Gente che già di suo ha un vissuto incredibile, e dover aspettare tutti questi giorni per scendere a terra. Cosa pretendiamo, veramente che si arrivi all’estrema conseguenza? Andavano fatti scendere immediatamente. E’ ovvio che questo governo non accetta questa emergenza. Il disagio psicologico è una delle cose più gravi. Nell’ultimo libro ho scritto la storia di Alì, un ragazzo che, per questo disagio psicologico, si è impiccato, così come altri”.

L’Europa si sta muovendo per il problema immigrazione? “Non ha avuto una particolare attenzione anche se c’è una certa apertura: parecchi Stati membri hanno dato la disponibilità ad accoglierli. Io ho chiesto la Commissione Libia Libertà Civile, di cui sono il vice-presidente. Mi è stato anche dato il dossier sulla riforma del Trattato di Dublino, e su questo stiamo lavorando, e si arriverà a una conclusione. C’è un’apertura sia del Parlamento Europeo che della Signora Von Der Leyen, che è stata abbastanza rassicurante. Così riusciremo a strappare questa coperta che copre tutte le inefficienze e l’incapacità di questo governo, che copre tutto con il fenomeno della migrazione, non con il problema. Lo hanno fatto diventare loro, un problema”.

L’immigrazione non è un problema? “Assolutamente no. La più grande bugia per spaventare la gente è quella di un’invasione che non c’è. I numeri mi danno ragione e l’Italia è uno dei paesi nel quale ce ne sono meno di tutti: da noi meno di 3 per ogni 1000 abitanti, a Malta più di 20. Per me non è un’invasione! E poi tutte le altre bugie che sono state raccontate, che hanno tirato fuori l’odio, e siamo arrivati a questo punto. Credo che l’Europa sia abbastanza disponibile e sarà importante che al Consiglio dei Ministri si presentino tutti a votare quella legge. Cosa che invece non è stata fatta in passato perché la Lega non si è mai presentata. Da un lato chiede aiuto all’Europa e dall’altro quando l’Europa tende la mano non si presenta. Capisce bene che la gente dovrebbe sapere quale sia la verità”.

