Elezioni Regionali in Calabria: Occhiuto in tour, tappa a Soverato

24 Agosto 2019 15:20

Martedì 27 agosto alle 22 a Soverato si torna a parlare del “Caso della rigenerazione della città di Cosenza” e delle idee per una Calabria bellissima. Mario Occhiuto in tour nelle località regionali

Riprende a pieno ritmo e con una serie di date già programmate per tutto il mese di settembre il tour di Mario Occhiuto nelle località calabresi in qualità di candidato alla presidenza della Regione Calabria.

Il prossimo incontro pubblico è previsto martedì 27 agosto alle 22 a Soverato, sul lungomare Europa nell’area dell’istituto M. Ausiliatrice.

Dopo le tappe di Paola e Schiavonea, l’aspirante governatore porterà anche nella provincia di Catanzaro (e a seguire nel reggino e nel resto del territorio calabrese) l’esperienza del buon governo della città di Cosenza che in questi anni ha visto realizzare un’incisiva azione di rigenerazione urbana diventata di ispirazione per l’intero Meridione e non solo.

A tal riguardo, spunti interessanti vengono come sempre suggeriti dal volume di Rossana Galdini, “Percorsi di rigenerazione urbana – Il caso Cosenza”, edito da Pellegrini, incentrato sulla straordinaria trasformazione della città dei bruzi avvenuta appunto attraverso una ben precisa e complessiva visione progettuale dell’Amministrazione Occhiuto, che adesso si intende proiettare sull’intera Calabria.

Il libro testimonia l’attenzione che il capoluogo bruzio ha stimolato riguardo a quanto prodotto in ambito di opere e progetti che hanno posizionato il capoluogo cosentino in cima alle classifiche relative alla qualità della vita.

Il candidato alla presidenza regionale Mario Occhiuto tornerà a discuterne tra la gente, sul lungomare di Soverato, il prossimo 27 agosto, proponendo le sue idee per una analoga positiva trasformazione da estendere alla Calabria.

