Notte di sequestri e denunce a Reggio Calabria: ritirate anche sette patenti di guida

10 Agosto 2019 18:24

Reggio Calabria: notte di sequestri e denunce. Rinvenuta anche marijuana. Ritirate sette patenti di guida

Nella notte tra venerdì e sabato la polizia locale ha implementato un servizio straordinario di controllo del territorio. L’attività coordinata dagli ufficiali Garofano, Malara e Marrapodi si è giovata di oltre 20 unità, 9 autoveicoli, strumentazione elettronica in dotazione al Corpo. Sono stati controllati numerosi esercizi pubblici, battute le vie del centro. Quattro strutture balneari sono state verbalizzate e sono stati sequestrati oltre 1500 pezzi venduti abusivamente sul lungomare da ambulanti privi dei titoli autorizzativi. Sul fronte della polizia stradale sono stati sottoposti a precursori etilometrici e drug test oltre duecento conducenti. Per sei di loro, sorpresi con tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, è scattato il ritiro della patente oltre che la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Un giovane è stato sorpreso alla guida in stato di alterazione da sostanze psicotrope (THC) Anche per lui ritiro patente e denuncia alla locale A.g. Durante una perquisizione veicolare è stata rinvenuta anche una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo Marijuana (circa 0,75 grammi) che è stata immediatamente sequestrata. A carico del possessore si è provveduto al deferimento alla Prefettura quale assuntore di sostanza. Tutte le attività sono state dirette in loco dal Comandante. Presente alle operazioni anche l’assessore Zimbalalatti che ha voluto seguire da vicino le attività. Un ringraziamento alla PS per l’ausilio strumentale fornito.

