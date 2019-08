Villa San Giovanni, Siclari e Caminiti a Fdi: “ennesimo attacco infondato”

27 Agosto 2019 21:44

Villa San Giovanni, servizi esterni. Siclari e Caminiti a Fdi: “ennesimo attacco infondato che richiede un chiarimento della posizione politica”

“Siamo sorpresi di come, per l’ennesima volta, il circolo Fdi di Villa San Giovanni attacchi l’amministrazione considerato che facciamo parte dello stesso schieramento di centrodestra, questo dato determina la necessità di un chiarimento politico. Sempre nell’ottica della chiarezza politica e non solo sarebbe preferibile capire chi firma questi attacchi, chi è il portavoce del circolo. Entriamo adesso nel merito della questione, parlano di decoro e pulizia contraddicendo, di fatto, quello che la nostra amministrazione sta portando avanti concretamente e non a parole. Fortunatamente i social ci sono non solo per dare libero sfogo agli haters ma anche per mostrare il buono e il bello che viene fatto in città e le azioni quotidiane ne sono la dimostrazione aldilà degli attacchi politici insensati. Contrariamente a quanto sostenuto dagli anonimi Fdi, abbiamo lanciato una campagna #villabellaepulita proprio per seminare amore per la nostra città e mettere in risalto quella che per noi è da sempre una priorità, ovvero quanto ci stia a cuore lavorare per avere una città pulita che abbia il decoro urbano come primo biglietto da visita. È una battaglia di civilizzazione quella che stiamo portando avanti e più che attacchi avremmo bisogno di persone propositive, come per fortuna ce ne sono state tante, pronte a dare una mano e a dimostrare che insieme questa città può farcela, nonostante le poche risorse disponibili che non ci consentono di dare un servizio impeccabile”.

Il primo cittadino Giovanni Siclari e l’amministrazione rispondono con i fatti alle accuse lanciate dal circolo Fdi villese dimostrando come la pulizia e il decoro siano una priorità. Per quanto riguarda le spettanze dei dipendenti AVR bisogna chiarire che l’amministrazione ha provveduto a una cessione del credito tramite un istituto bancario e, quindi, non è assolutamente morosa nei confronti di AVR. Se è vero che qualche ritardo è stato registrato in merito alla spettanza di luglio, questo non può giustificare gli arretrati, vantati legittimamente i lavoratori, che fanno riferimento ai mesi di maggio, giugno, luglio e alla quattordicesima. Sempre nello spirito della trasparenza e della massima chiarezza l’amministrazione evidenzia come si stiano rispettando gli impegni presi con contratti particolarmente onerosi, compreso quello con l’Avr, nonostante sia difficile mantenere gli standard delle scorse amministrazioni considerando che, per salvaguardare le casse comunali, sono stati impegnati per l’estate ulteriori 6mila euro a fronte dei 35mila euro spesi solo per la pulizia delle spiagge nelle passata gestione e altri importanti cifre per il potenziamento del periodo estivo con sindaco Antonio Messina. Facile dare servizi quando si aveva l’entrata dell’ecopass. Con un bilancio molto ingessato, anche a causa degli impegni presi dalla precedente amministrazione Messina, che ha aumentato l’indebitamento complessivo dell’ente, il massimo che quest’amministrazione ha potuto garantire, scongiurando qualunque tipo di procedura di pre-dissesto o altri procedimenti al cospetto della Corte dei Conti, è stato quello di salvaguardare gli equilibri di bilancio avendo la mancanza di un’entrata importante come l’Ecopass di oltre un milione di euro riuscendo a sopperire a tutte le difficoltà. Molti comuni, anche limitrofi, nella stessa situazione hanno dovuto cedere e consegnare le città alla mannaia del dissesto, vedi ultimo Melito Porto Salvo. L’amministrazione Siclari, grazie all’impegno di tutta la squadra sta, invece, continuando a pensare e programmare come il buon padre di famiglia, tenendo fermo come obiettivo principe dell’intera gestione, il bilancio.

«Pur rinunciando alla visibilità che avremmo potuto ottenere con scelte popolari ma costose – ha dichiarato l’assessore ai servizi esterni Pietro Caminiti – abbiamo preferito fare di necessità virtù e abbiamo lavorato affinchè gli equilibri di bilancio non fossero mortificati pur mantenendo un servizio a degli standard quantitativi e qualitativi più che sufficienti. È ovvio che bisogna migliorare e trovare somme maggiori da destinare al servizio e ci stiamo lavorando ma in una situazione di questo tipo è già un grande successo. Ribadisco che tra le priorità di quest’amministrazione c’è il decoro e la pulizia urbana ma è ovvio che questo non può precludere il mantenimento di un bilancio sano evitando di sfiorare i parametri di pre-dissesto che avrebbe, invece, ricadute enormi sulla cittadinanza in termini di aumento delle tariffe che oggi a Villa, contrariamente a quanto accade in tanti comuni della Provincia e non solo, sono alle stelle».

