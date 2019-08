13 Agosto 2019 16:39

L’inedita immagine del vice premier ritratto alla scrivania

Di Kirieleyson – Oggi il ministro dell’Interno ha postato una foto su Facebook che lo ritrae, non su una spiaggia in costume da bagno, non in una pubblica piazza mentre bacia il rosario, non in giro con una divisa delle forze dell’ordine, bensì nel proprio ufficio del Viminale e per giunta vestito “normalmente”.

Che delusione!

