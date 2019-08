1 Agosto 2019 09:05

Nominata la nuova responsabile di Ugl giovani a Messina: è la dottoressa Nadia Caporlingua

Nominata la nuova responsabile di Ugl giovani a Messina: è la dottoressa Nadia Caporlingua “Credo fermamente che, al momento, i ragazzi e il mondo del lavoro siano due isole troppo lontane e poco comunicanti tra loro. Per questo il nostro obbiettivo sarà quello di avvicinare queste realtà, partendo dalla formazione, dall’informazione e dalla sensibilizzazione”, commenta È la dottoressa Nadia Caporlingua la nuova responsabile provinciale di Ugl giovani a Messina, nominata dal segretario confederale con delega alle politiche giovanili, Ezio Favetta, in concerto con il segretario provinciale Antonino Sciotto. “Sono lusingata e allo stesso tempo entusiasta di dare il mio contributo a questo sindacato, ricoprendo un ruolo così importante e per la quale mi sento di ringraziare Ezio Favetta e Antonino Sciotto”, commenta la nuova responsabile della sezione giovanile di Ugl a Messina, classe ’89, laureata alla magistrale di Chimica e Tecnologia Farmaceutiche all’Università di Messina e attualmente specializzanda in Farmacia Ospedaliera. “Credo fermamente che, al momento, i giovani e il mondo del lavoro siano due isole troppo lontane e poco comunicanti tra loro. Per questo il nostro obbiettivo sarà quello di avvicinare queste realtà, partendo dalla formazione, dall’informazione e dalla sensibilizzazione”, continua. “Sento la responsabilità di questo ruolo, soprattutto in un momento storico come quello che viviamo dove i giovani hanno bisogno di riacquistare un valore fondamentale che hanno ormai perso, ovvero la fiducia. Per tale motivo mi impegnerò affinché si raggiungano gli obiettivi preposti, dando il massimo per non deludere le aspettative e rendere l’Ugl di Messina un faro per tutti i ragazzi”. “Considerata la vastità del nostro territorio provinciale è volontà del segretario Sciotto dividere la Città metropolitana di Messina in tre macroaree: jonica, tirrenica e centrale; nominando per ognuno di essi un responsabile per dare voce all’intera area messinese”, conclude la neo nominata responsabile dell’Ugl giovani di Messina, lanciando anche il prossimo evento che si terrà a settembre e che riunirà tutti gli iscritti della provincia per fare rete e per parlare della programmazione delle attività, sempre concertate con le campagne nazionali e con il territorio. Una delle attività, di cui proprio oggi si è discusso presso il Ministero del Lavoro, è la sicurezza sul lavoro, tema particolarmente sentito dall’Ugl alla luce dell’incremento di incidenti mortali nei primi sei mesi del 2019 con 482 casi, 13 in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. “La soluzione, pertanto, potrebbe essere quella di rendere la sicurezza sul lavoro una materia scolastica”, aveva già dichiarato segretario confederale con delega alle politiche giovanili, Ezio Favetta. “Esprimo la mia massima soddisfazione per la nomina di Nadia Caporlingua a capo dell’Ugl giovani di Messina, in quanto dimostra che siamo sulla strada giusta per risollevare questa federazione, rendendola punto cardine nel nostro territorio e a livello nazionale”, commenta il segretario provinciale Antonino Sciotto.

