Neonato muore in ospedale: indagini in corso

27 Agosto 2019 22:50

Neonato muore in ospedale: i carabinieri stanno facendo accertamenti dopo una denuncia dei genitori

Tragedia Frosinone dove per la morte in ospedale di un neonato i carabinieri stanno facendo accertamenti dopo una denuncia dei genitori. Il piccolo è morto domenica sera e le cause del decesso sono da chiarire. Disposta l’autopsia del corpicino.

