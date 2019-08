‘Ndrangheta a Reggio Calabria, operazione “Libro Nero”: interrogatorio fiume ad Alessandro Nicolò e ai fratelli Berna, tutti respingono le accuse del pentitoEnrico De Rosa

2 Agosto 2019 16:20

Le parole del gip di Reggio Calabria Domenico Armaleo nell’ordinanza emessa su richiesta della Dda nell’inchiesta “Libro nero” contro la cosca Libri parlando del consigliere regionale Alessandro Nicolo’

Alessandro Nicolò, “in cambio dei consensi elettorali ha garantito una permanente ed incondizionata offerta di contributo, anche materiale, in favore del sodalizio, con messa a disposizione di ogni energia e risorsa personale per qualsiasi impiego criminale richiesto“. Lo scrive il gip di Reggio Calabria Domenico Armaleo nell’ordinanza emessa su richiesta della Dda nell’inchiesta “Libro nero” contro la cosca Libri parlando del consigliere regionale Alessandro Nicolò, di Fdi ma allontanato dal partito in ragione dell’inchiesta, arrestato ieri insieme ad altre 16 persone. “La messa a disposizione dell’indagato – afferma il gip – ha rafforzato il proposito criminoso degli altri associati ed ha accresciuto le potenzialita’ operative e la complessiva capacita’ di intimidazione ed infiltrazione nel tessuto sociale del sodalizio. Nicolo’ e’ il sodale espressione dei Libri in seno alle istituzioni, in cio’ sta l’essenza della sua stabile e organica compenetrazione egli, come ci insegna la piu’ consolidata giurisprudenza, ha assunto un ‘ruolo dinamico e funzionale’, in esplicazione del quale ha ‘preso parte’ al fenomeno associativo, cosi’ consentendo al sodalizio di conseguire i suoi propositi criminosi“. “Nicolo‘ – scrive il giudice – e’, dunque, il soggetto, scelto dai vertici della consorteria, chiamato a farne gli interessi in seno agli organi di governo elettivi del territorio di influenza dell’associazione. E’ indubbio pertanto come a fronte di rapporti collusivi consolidati da tempo e caratterizzati da una risalente continuita’ di scambi politico-mafiosi la volonta’ di Nicolo’ venga inevitabilmente a mischiarsi con le finalita’ associative. In conclusione Alessandro Nicolo’ e’ il cosiddetto colletto bianco che scende a patti con la mafia, con accordo corruttivo stabile che assume le caratteristiche di un vincolo affidabile ed in qualsivoglia momento esigibile“.

‘Ndrangheta: il consigliere regionale della Calabria Alessandro Nicolò respinge le accuse

Ha risposto alle domande del gip per 4 ore il consigliere regionale calabrese Alessandro Nicolò, arrestato mercoledi’ dalla Squadra mobile di Reggio Calabria con l’accusa di associazione mafiosa nell’ambito dell’operazione “Libro Nero” che ha visto la Polizia di Stato eseguire complessivamente 17 arresti. Nicolò, assistito dal difensore di fiducia, avvocato Corrado Politi, ha sostenuto l’interrogatorio dinnanzi al gip Domenico Armaleo alla presenza dei pm della DDA Stefano Musolino e Walter Ignazitto. Il consigliere ha respinto le accuse di essere il politico di riferimento della potente cosca Libri, ha sostenuto di non essere mai stato assessore, di non avere quindi mai avuto ruoli in seno alla giunta della Regione Calabria che potessero essere funzionali a un patto con la ‘ndrangheta e comunque di non avere mai stretto alcun patto sinallagmatico con la cosca Libri o qualsivoglia altra cosca. Nicolò ha affermato di avere appreso dalla televisione di essere stato espulso dal partito Fratelli d’Italia (dove era transitato dopo essere stato eletto in consiglio regionale nelle fila di Forza Italia), dicendosi rammaricato solo di non avere avuto il tempo materiale subito dopo l’arresto per farlo egli stesso. Inoltre, Nicolò ha smentito categoricamente anche di aver partecipato alla cena che il collaboratore di giustizia Enrico De Rosa ha definito parlando con gli inquirenti “sembrava un summit non sembrava una cena elettorale“, annunciando quindi di voler denunciare il collaboratore per le dichiarazioni rese sul suo conto.

Anche i fratelli Francesco e Demetrio Berna, costruttori molti noti in città, hanno risposto alle domande del gip e della pubblica accusa, cosi’ come Giuseppe La Porta e Giuseppe Serranò, uomini di stretta osservanza del boss Antonino Caridi, genero del defunto ‘Mico’ Libri, hanno contestato la veridicità delle affermazioni del collaboratore di giustizia Enrico De Rosa. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Stefano Sartiano, Antonio Zindato e Gianpaolo Sarica.

Oggi gli interrogatori proseguiranno con altri indagati tra i quali Antonino Caridi e il consigliere regionale del Pd Sebastiano Romeo.

