6 Agosto 2019 18:47

Tra le vie di Taormina spunta il murales dedicato alla capitana della Sea Watch: si intitola “Santa Carola dei protettrice dei rifugiati”

Si chiama “Santa Carola dei protettrice dei rifugiati” ed è il murales realizzato a Taormina in via del Crocifisso. Il graffito raffigura la capitana della Sea Watch che tiene in braccio un bimbo africano ed è opera di Tvboy, l’artista autore del bacio Di Maio-Salvini. Il murales raffigura la giovane tedesca tenere in braccio un bimbo africano con il giubbotto di salvataggio. Carola sul braccio sinistro ha invece una borsetta di primo soccorso.

