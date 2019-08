Motta San Giovanni, due giorni dedicati alla figura di Pasquale Alecce

9 Agosto 2019 09:14

La figura del mottese Pasquale Alecce sarà al centro di una due giorni organizzata dal Comune di Motta San Giovanni

La figura del mottese Pasquale Alecce, farmacista, studioso, industriale, fondatore dell’Istituto Farmacoterapico Italiano, divenuto rapidamente uno dei maggiori e più moderni centri di ricerca e produzione farmaceutica italiana, sarà al centro di una due giorni organizzata dal Comune di Motta San Giovanni. Da un’idea dell’assessore comunale alla Cultura Enza Mallamaci, in collaborazione con la Pro Loco e le associazioni Eureka, Garibaldina ed Inholtre, con la partecipazione di studiosi ed esperti, finanziata dalla Regione Calabria, l’iniziativa si svolgerà nel centro storico di Motta San Giovanni, interessando la sede municipale, piazza del Borgo, della Municipalità e di San Giovanni, per evidenziare le peculiarità dei luoghi con i beni culturali e paesaggistici legati alla figura di Pasquale Alecce oltre che al suo percorso umano e professionale. Il pomeriggio di domenica 11 agosto sarà dedicato alle escursioni e ai laboratori didattici, mentre lunedì 12 agosto, con inizio alle ore 18:00, si svolgerà l’importante convegno sulla vita di Pasquale Alecce e il contesto storico culturale mottese di fine ‘800 ed inizio ‘900. Il progetto si concluderà con uno spettacolo musicale in piazza del Borgo. Per consentire a tutti di poter partecipare a questo importante progetto, è stato predisposto un servizio navetta gratuito dalla delegazione di Lazzaro a piazza della Municipalità a Motta. Per prenotare il servizio o avere maggiori informazioni è possibile contattare la Pro Loco di Motta San Giovanni al tel. 0965/1875691 oppure al cell 3401343439.

