È morto Reno De Benedetto: storica voce del Messina

20 Agosto 2019 20:08

Messina, addio a Reno De Benedetto: la voce che per decenni ha raccontato partite, storie, cadute e risalite della squadra della città

Si è spento questo pomeriggio il giornalista Reno De Benedetto, storica voce del Messina. Ne dà notizia l’emittente Radio Amore, che scrive: “È un dolore immenso. Che sentiamo il dovere di condividere con tutti i tifosi del Messina. Oggi pomeriggio si è spento il nostro fraterno amico e collega Reno De Benedetto, da 40 anni cantore della Biancoscudata, la voce del Messina. Esempio di bontà ed ottimismo. Sino alla fine”.

Cordoglio dell’Acr Messina

Cordoglio dell’Acr Messina per la scomparsa del cronista. “L’Acr Messina in tutte le sue componenti- si legge in una nota– esprime il proprio profondo dolore per la prematura scomparsa di Reno De Benedetto, apprezzato cronista che per decenni ha raccontato partite, storie, cadute e risalite della squadra della sua città. Da sempre legato visceralmente ai colori giallorossi, Reno ha accompagnato il Messina in ogni sua avventura, con la sua voce splendida e inconfondibile e con l’infinita passione che non lo ha mai abbandonato. In un momento così triste, la società si stringe attorno alla famiglia e ai tanti amici che hanno avuto la fortuna di poterlo conoscere e apprezzare”.

Valuta questo articolo