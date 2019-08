Morto il regista Alberto Sironi, ha scritto il Commissario Montalbano

5 Agosto 2019 14:41

Dopo la morte del “papa'” Andrea Camilleri, si e’ spento Alberto Sironi, il regista del Commissario Montalbano

E’ un annus horribilis per il Commissario Montalbano. Dopo la morte del “papa'” Andrea Camilleri, si e’ spento Alberto Sironi, il regista della serie Tv nato a Busto Arsizio ma innamorato della Sicilia proprio grazie alle opere del maestro Camilleri. Aveva curato e diretto tutte le puntate della fiction fin dal principio. Si e’ spento 19 giorni dopo lo scrittore agrigentino, a soli due giorni dal suo 79esimo compleanno. La scomparsa di Andrea Camilleri il 17 luglio ha segnato una delle pagine piu’ tristi per tutti i fan della serie, dei suoi libri e per tutti coloro che avevano collaborato con lo scrittore siciliano. Ma il 2019 e’ stato un anno nefasto per il commissario di Vigata perche’, oltre a quelli che possono essere considerati i suoi due papa’, era morto a inizio anno Giulio Brogi, attore veronese che aveva fatto parte del cast di “Un diario del ’43” interpretando Carlo Colussi, il personaggio da cui scaturisce l’intera vicenda. Brogi era andato in scena nello stesso episodio in cui veniva ricordato e omaggiato Marcello Perracchio, che nella fiction interpretava il Dottor Pasquano, medico legale con cui Montalbano aveva un rapporto di amore e odio. Perracchio, la cui fama era cresciuta anche grazie alla serie, e’ scomparso il 28 luglio del 2017 a 79 anni.

