15 Agosto 2019 22:37

Morto l’anziano travolto da un’auto: era stato ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Messina

Non c’è stato nulla da fare per Guido De Domenico, l’anziano travolto ieri da un’auto sul vialeBoccetta. Alla guida della Fiat Punto che ha investito l’89enne c’era S.A., un 93nne che dopo il violento impatto ha prontamente allertato i soccorsi. Guido De Domenico si è spento dopo un giorno di agonia: aveva riportato gravi fratture alle gambe, alle costole e ferite cranio. Le sue condizioni erano apparse subito disperate. L’uomo era stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Messina.

