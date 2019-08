Lutto nell’editoria, si è spento Giovanni Morgante. Il cordoglio della politica: “Sicilia e Calabria perdono un imprenditore lungimirante”

17 Agosto 2019 17:27

Cordoglio per la morte di Giovanni Morgante: i funerali lunedì al Duomo di Messina

Si è spento, a 89 anni, Giovanni Morgante, presidente della Ses, società editrice del quotidiano Gazzetta del Sud e che dal 2017 ha rilevato anche il Giornale di Sicilia. Domani dalle 10,30 alle 19 la camera ardente nello stabilimento SES di via Uberto Bonino a Messina. I funerali si terranno lunedì alle 16 nella Cattedrale di Messina.

Il cordoglio di Oliverio per la scomparsa di Giovanni Morgante

“Con la scomparsa di Giovanni Morgante, Presidente della società editrice della Gazzetta del Sud, viene meno una figura che è stata l’anima di un quotidiano che ha fatto da ponte tra la Sicilia e la Calabria”.

E’ quanto afferma, in una nota, il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio.

“Ho conosciuto personalmente Giovanni Morgante, per averlo incontrato in diverse occasioni, ultima delle quali la presentazione del nuovo progetto editoriale a Messina –prosegue Oliverio- e ho avuto modo di apprezzarne le qualità umane oltre che imprenditoriali. Si sentiva un calabro-siculo ed amava ricordare le sue origini calabresi. Suo nonno, infatti, era nato a Palmi è questo, ritengo, un fattore non secondario della dimensione calabro-siculo della Gazzetta del Sud, una testata che è divenuta nel corso dei decenni “il quotidiano dei calabresi” in ogni angolo di questa regione. È stato un convinto assertore delle ragioni del sud e del suo riscatto al punto da essere un meridionalista sempre pronto a dare il suo contributo per meglio sostenere le battaglie per lo sviluppo dei territori che da sempre vivono una condizione di difficoltà economiche e sociali”.

“L’importante progetto editoriale portato avanti con lungimiranza ed intelligenza da Giovanni Morgante, in tanti anni di impegno sempre in prima linea –conclude il presidente della Giunta regionale- perde una colonna portante e crea un vuoto difficilmente colmabile. Alla moglie ed ai suoi figli, un forte abbraccio in questo momento triste”.

Sicilia, cordoglio dell’assessore Razza: “Morgante imprenditore lungimirante”

“Desidero esprimere il mio cordoglio a Lino Morgante per la scomparsa del padre, Giovanni, al quale si deve una straordinaria attività di editore e imprenditore lungimirante”. Così l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza ha commentato la scomparsa del presidente di Ses Giovanni Morgante. “La Sicilia – prosegue Razza – perde un protagonista, il cui testimone è nelle solide e competenti mani del suo diretto erede”.

Cordoglio della deputata Wanda Ferro

Il deputato di Fratelli d’Italia Wanda Ferro esprime le proprie condoglianze all’amministratore delegato della Ses, società editrice della Gazzetta del Sud, Lino Morgante, per la scomparsa del padre Gianni Morgante, presidente della stessa società e “anima” del giornale. “Morgante ha dedicato una vita alla “Gazzetta”. Assunto come giovane stenografo 67 anni fa, è stato cronista di giudiziaria, diventando negli anni caporedattore, fino ad essere nominato amministratore delegato e poi presidente. In questa lunga carriera è stato l’esempio di un giornalismo equilibrato e obiettivo, capace di raccontare con i fatti la storia e i cambiamenti della società siciliana e di quella calabrese. La mia vicinanza è rivolta a tutta la famiglia della “Gazzetta del Sud”, e in particolare ai tanti giornalisti che nel solco tracciato da Gianni Morgante lavorano ogni giorno per assicurare ai cittadini il diritto ad una informazione libera e autorevole”.

