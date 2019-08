A Monasterace la presentazione della raccolta di poesie in vernacolo di Calabria “Senteri” del poeta sidernese Martino Ricupero

10 Agosto 2019 21:40

L’evento è organizzato dal circolo nautico di Monasterace, con la partecipazione della locale amministrazione comunale

Una serata di poesia in riva al mare, che avrà come protagonista uno degli autori più sensibili e apprezzati del panorama culturale locrideo. Lunedì 12 agosto alle ore 22, al MoMa beach club di Monasterace avrà luogo la presentazione della raccolta di poesie in vernacolo di Calabria “Senteri” (2019, Grafiche Spataro) del poeta sidernese Martino Ricupero. L’evento è organizzato dal circolo nautico di Monasterace, con la partecipazione della locale amministrazione comunale. Dopo i saluti del sindaco Cesare De Leo e della presidente del circolo nautico Maria Caterina Diano, il giornalista Gianluca Albanese dialogherà con l’autore che declamerà alcuni versi. Interverrà il professor Ugo Mollica, nume tutelare dei poeti dialettali calabresi e autore della bellissima prefazione del romanzo, che gode del patrocinio dell’Archeoclub di Locri.

Valuta questo articolo