8 Agosto 2019 11:14

Incidente a Segrate in provincia di Milano: un uomo è morto e altri sei sono rimasti feriti all’alba per via del ribaltamento di un furgone

Grave incidente a Segrate in provincia di Milano: un uomo è morto e altri sei sono rimasti feriti all’alba per via del ribaltamento di un furgone all’alba. La vittima e gli altri feriti sarebbero operai che si stavano recando al lavoro. Sul posto le forze dell’ordine ed i medici del 118.

Valuta questo articolo