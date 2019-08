4 Agosto 2019 09:52

Migranti, il reggino Minniti: “l’Italia non giochi a battaglia navale davanti alla Libia, siamo a un passo dall’emergenza umanitaria”

“L’Italia non giochi a battaglia navale davanti alla Libia, siamo a un passo dall’emergenza umanitaria, mentre Salvini discute come se fosse sempre al Papeete Beach. Il mondo è un po’ più grande del Papeete”. Lo afferma Marco Minniti, reggino ed ex ministro dell’Interno del Pd, in un’intervista a Repubblica nella quale giudica “inaccettabile” il comportamento del suo successore al

Viminale.

