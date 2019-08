Migranti, la nave spagnola Open Armas attende di attraccare a Lampedusa: “quanta crudeltà”

16 Agosto 2019 09:30

Ancora una notte a bordo della nave spagnola Open Armas, davanti al Porto di Lampedusa, per 130 immigrati: “cosa aspettano ad autorizzare lo sbarco di tutte le persone”

Ennesima notte a bordo della nave spagnola Open Armas, davanti al Porto di Lampedusa, per 130 immigrati. Intanto ieri sera sono state evacuate, per motivi medici, 9 persone. “Cinque evacuazioni urgenti in 14 giorni. Cosa aspettano ad autorizzare lo sbarco di tutte le persone a bordo, che l’emergenza medica diventi insostenibile? Quanta crudeltà”, ha scritto nella notte Open Arms.

Migranti, la nave spagnola Open Armas attende di attraccare a Lampedusa: altri 3 evacuati

“Realizzata questa notte evacuazione urgente di 3 persone e un accompagnatore per complicazioni mediche che richiedono cure specializzate. Tutte le persone a bordo devono essere fatte sbarcare urgentemente. L’umanità lo impone”. E’ quanto scrive su

Twitter Open Arms.

Migranti, la nave spagnola Open Armas attende di attraccare a Lampedusa: evacuato anche un accompagnatore

Sono quattro le persone evacuate dalla nave spagnola, perché alle tre persone che accusano problemi sanitari, si è aggiunto un accompagnatore.

