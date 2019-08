Migranti: in 78 sbarcano a Lampedusa

29 Agosto 2019 12:07

In 78 trasportati all’hotspot di Lampedusa. Il parroco dell’isola sulla vicenda Mare Jonio: “Che senso ha lasciare i migranti per giorni in mare? Gli sbarchi autonomi continuano lo stesso”

Nuovo sbarco autonomo a Lampedusa. Un gruppo di 78 migranti, di origine siriana de del Bangladesh, ieri notte sono giunti sull’isola e sono stati trasportati nell’hotspot di Contrada Imbriacola. Il gruppo ha riferito di essere partito lunedì scorso dalla Libia a bordo di una barca bimotore.

Il parroco di Lampedusa: “Da Salvini comportamento disumano e inutile. Bloccano le ong, ma gli sbarchi autonomi continuano lo stesso”

“L’atteggiamento di Salvini? Credo sia illecito in base alle nostre leggi e al diritto internazionale, disumano ma, soprattutto, inutile perché non ha portato nel passato e non porterà neppure questa volta a una soluzione. I casi delle scorse settimane ci dicono che le persone a bordo di queste navi alla fine vengono sbarcate, perché allora lasciarle in mezzo al mare per giorni in condizioni precarie?”. Lo ha detto all’Adnkronos il parroco di Lampedusa don Carmelo La Magra, in merito alla vicenda della Mare Jonio e del divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque territoriali per la nave di Mediterranea Saving Humans, firmato da Salvini. “Che senso ha bloccare un centinaio di persone, che, tra l’altro, prima o poi sbarcheranno come è già successo in passato – aggiunge il parroco -, mentre i migranti continuano ad arrivare a centinaia in maniera autonoma con piccole imbarcazioni? Siamo davanti a una manifestazione di forza e autorità che è ancora più sgradevole quando viene esercitata sulla pelle dei più deboli”.

