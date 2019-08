Migranti, scontro tra Trenta e Salvini: “umanità non vuol dire aiutare i trafficanti”

15 Agosto 2019 10:22

Migranti, scontro tra Trenta e Salvini: “ho deciso di non firmare il nuovo decreto del ministro degli interni volto a negare l’ingresso, il transito e la sosta nelle acque territoriali della nave dell’Ong Open Arms”

“Ho deciso di non firmare il nuovo decreto del ministro degli interni volto a negare l’ingresso, il transito e la sosta nelle acque territoriali della nave dell’Ong Open Arms a seguito della sospensiva disposta dal Tar del Lazio sul precedente analogo provvedimento“. Così in una nota il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta.

Migranti, Salvini: “umanità non vuol dire aiutare i trafficanti”

“Umanità non significa aiutare trafficanti e ong. Per me umanità significa investire seriamente in Africa e non certo aprire i porti italiani”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini commentando le parole della collega alla Difesa Elisabetta Trenta.

