Migranti: 51 rintracciati al confine con la Slovenia

30 Agosto 2019 20:53

Rintracciati 51 migranti al confine con la Slovenia: tutti hanno richiesto la protezione internazionale

51 migranti sono stati rintracciati oggi tra San Dorlingo della Valle e via Caboto a Trieste. A trovarli sono stati gli agenti del Commissariato di Trieste, della Polizia di Frontiera e i militari dell’Arma dei Carabinieri. Come riporta l’Ansa, la maggioranza delle persone rintracciate proviene dal Pakistan e tutti hanno richiesto la protezione internazionale. I profughi sono stati divisi in tre gruppi e condotti alla Caserma di Fernetti, presso gli Uffici della Polmare al Porto e in Questura. Tutti hanno richiesto la protezione internazionale.

