Migrante passeggia nudo in strada tra lo stupore dei passanti: fermato e sottoposto a tso

26 Agosto 2019 20:04

L’uomo, probabilmente un immigrato, è stato fermato nei pressi della stazione della metro di Roma e sottoposto a un Tso

Aveva una busta in testa e si aggirava nudo per le strade di Roma. A notarlo questa mattina sono stati alcuni passanti in via di Vigna Murata. L’uomo, probabilmente un immigrato, è stato fermato poco dopo nei pressi della stazione della metro Laurentina dai Carabinieri della stazione di Quarto Miglio-Apppio, in servizio insieme ai militari dell’Esercito nell’ambito della operazione Strada Sicure. L’uomo, che si è sdraiato a terra, è stato affidato a sanitari del 118 che lo hanno condotto al Sant’Eugenio, dove è poi stato sottoposto a un Tso.

