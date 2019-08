Messina, disagi e pericoli in via La Farina: lampioni avvolti dalle chiome degli alberi, strada al buio

28 Agosto 2019 11:50

Messina, il consigliere Gioveni sollecita l’Amministrazione comunale: troppi pericoli in via La Farina

“L’attenzione posta giustamente in questi giorni sulla via Consolare Pompea a seguito di quanto tragicamente accaduto di recente, non deve far passare in secondo piano altre criticità che da sempre insistono in altre arterie cittadine di Messina”. A dirlo è il consigliere comunale Libero Gioveni, che accende i riflettori sulla sicurezza stradale in via La Farina.

“L’elenco è certamente lungo anche per differenti fattori di rischio che caratterizzano tutte le strade, ma proprio in questi giorni ho raccolto la preoccupazione di alcuni cittadini per i rischi presenti sulla lunga e centrale via La Farina. Soprattutto nelle ore notturne il rischio è alto per la scarsa illuminazione dovuta alla folta chioma degli alberi presenti, che quindi necessiterebbero certamente una sfoltita”.

Il consigliere comunale chiede all’Amministrazione comunale l’adozione di misure di sicurezza: “Se a questo si aggiunge anche il passaggio dei mezzi pesanti in barba alla vigente ordinanza e una segnaletica orizzontale carente, ritengo (ed è quello che auspico) che l’Amministrazione debba porre la giusta attenzione per l’adozione delle consequenziali misure che possano garantire adeguati livelli di sicurezza anche in via La Farina”.

