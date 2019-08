Messina, un riparo pesca per le feluche di Ganzirri: Giannetto chiede la bonifica del torrente Papardo

5 Agosto 2019 20:01

Messina, la consigliera Giannetto (M5S) chiede la messa in sicurezza della zona e la bonifica del torrente Papardo

Aggiornamenti sul progetto “riparo pesca” nell’ambito del Bando pesca misura 1.43 PO FEAMP 2014-2020 e richiesta di intervento immediato per bonifica del torrente Papardo e messa in sicurezza delle aree circostanti.

Oggi la consigliera comunale M5S Serena Giannetto ha presentato una nuova interrogazione chiedendo all’amministrazione di essere informata riguardo l’esistenza di un eventuale cronoprogramma che porti alla realizzazione dell’opera e di esser messa a conoscenza di quali organizzazioni di categoria e del comparto pesca siano state coinvolte in tale iniziativa.

“Il progetto, presentato in una conferenza a Maggio, già oggetto di una mia interrogazione, potrebbe avere un ruolo chiave per lo sviluppo economico, e non solo, della nostra città- spiega la consigliera- Infatti a Ganzirri, precisamente nella zona torrente Papardo, grazie all’ accesso di un finanziamento di circa 3 milioni e 300 mila euro si potrebbe realizzare un approdo ed un riparo pesca per “le nostre” feluche. Imbarcazioni tipiche messinesi, che sono un patrimonio da tutelare e che ne esaltano la nostra storia e le nostre tradizioni. Sempre nelle stessa interrogazione, ho ribadito la necessità della realizzazione di alcuni interventi nel territorio dove il porticciolo dovrebbe nascere, quali la bonifica del torrente Papardo e la messa in sicurezza delle aree circostanti, già precedentemente attenzionati dal consigliere circoscrizionale Francesca Mancuso (M5S). Tali azioni, slegate dalla realizzazione del progetto, dovrebbero rientrare nell’ambito di interventi di manutenzione ordinaria di cui la nostra amministrazione dovrebbe farsi carico al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica”.

